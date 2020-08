Medewerker Popeyes Wilhelminastraat positief getest op COVID-19

Een medewerker van fastfoodrestaurant Popeyes aan de Wilhelminastraat in Suriname is positief getest op COVID-19. Het filiaal zal grondig ontsmet worden en is tot nader order gesloten. De medewerkers die in contact zijn geweest met de positief geteste persoon zijn allen in thuis quarantaine geplaatst.

Het aantal coronabesmettingen sinds de uitbraak in Suriname nadert de 2.000. Dinsdagavond werd gemeld dat de afgelopen 48 uur maar liefst 88 personen positief getest zijn op het gevreesde virus. Daartegenover zijn in 24 uur 51 personen genezen verklaard.

Met de nieuwe gevallen is de teller van het totaal aantal besmettingen gesprongen naar 1.981.