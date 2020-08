Uitgifte van terreinen rondom Cultuurtuinlaan wordt ingetrokken

Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname heeft toestemming gekregen van de Raad van Ministers (RvM) om de terreinen in en rondom het gebied van de Cultuurtuinlaan, welke zijn uitgegeven in juli 2020, in te trekken.

De inmiddels afgetreden Surinaamse minister Mike Noersalim heeft, als vervanger op Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, op de valreep gronduitgiftes in de Cultuurtuin goedgekeurd. Dat zou blijken uit toewijzingsbeschikkingen met namen van mensen, die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk grond ter plaatse.

De kwestie viel op toen werkzaamheden, die ter plaatse werden uitgevoerd door een graafmachine, werden ontdekt (FOTO). Een groep natuurliefhebbers is daarna in actie gekomen tegen deze dreigende ontbossing van de Cultuurtuin. Ze geven aan zich niet in de situatie te zullen berusten en een vinger aan de pols zullen houden in deze kwestie.

De minister heeft ook toestemming gekregen om de procureur-generaal in te schakelen voor eventueel strafrechtelijk onderzoek aangaande deze gronduitgifte.