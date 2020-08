Vrouw van 97 genezen van besmetting met coronavirus in Suriname

In Suriname is een vrouw van 97 jaar genezen na een besmetting met het gevreesde coronavirus. De vrouw werd op 24 juli opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en afgelopen zondag in goede conditie ontslagen uit het Regionaal Ziekenhuis Wanica, meldt de Surinaamse site Starnieuws vandaag.

Volgens Starnieuws is haar herstel extra bijzonder; De patiënt is hulpbehoevend, maar haar vitale functies waren niet verontrustend. Ze kreeg de nodige medische hulp en verzorging. De patiënt kreeg zuurstof toegediend en werd elk moment in de gaten gehouden door het verplegend personeel.

Het is niet de eerste keer dat een patiënt van boven de 90 hersteld in Suriname. Eerder werd ook een 92-jarige COVID-19 patiënte uit het Regionaal Ziekenhuis Wanica ontslagen na genezen te zijn van het virus.