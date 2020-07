Gronduitgifte Cultuurtuinlaan niet volgens procedure

De recente uitgifte van percelen in de Cultuurtuin in Paramaribo, heeft niet volgens de voorgeschreven procedures plaatsgevonden. Dit heeft heeft de Surinaamse vice-president Ronnie Brunswijk gisteren tijdens een persconferentie van de raad van ministers in Suriname bekend gemaakt.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de uitgifte niet conform artikel 7 van het decreet uitgifte domeingrond heeft plaatsgevonden. Onder andere is niet gebleken dat adviezen zijn opgevraagd aan instanties, die behoren te adviseren, cq deze adviezen ontbreken. Derhalve kleeft aan deze beschikkingen een ernstig gebruik liet Brunswijk weten.

De nieuwe minister van Grond- en Bosbeheer, Diana Pokie, zegt dat er gebleken is dat er eerder in dit gebied grond is uitgegeven. “Wij gaan het niet hierbij laten. Het deel van de beschikkingen dat reeds bij MI-GLIS is ingeschreven gaan we vervallen verklaren. Het deel dat nog niet is ingeschreven gaan we moeten intrekken” aldus Pokie.

Ondertussen heeft de man die zijn handtekening onder de stukken heeft geplaatst, aangegeven dat hij niet heeft verkaveld; Mike Noersalim, ex-minister van Binnenlandse Zaken en ad-interim op Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer zei ook dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld:

"Noersalim heeft niets verkaveld laat dat duidelijk zijn. Ik heb naar eer en geweten gehandeld." Dit benadrukt Mike Noersalim, ex-minister van Binnenlandse Zaken en ad-interim op Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. http://dwtonline.com/mobiel/?node=501782 Posted by De Ware Tijd Online on Wednesday, 22 July 2020