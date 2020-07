Medewerkers ’s Lands Hospitaal besmet met coronavirus

In Suriname zijn twee gezondheidsmedewerkers van het ’s Lands Hospitaal besmet geraakt met het coronavirus. Dat heeft het Surinaamse ziekenhuis in een persbericht laten weten. Beide personen zijn werkzaam op de operatieafdeling van het ziekenhuis in Paramaribo.

In het persbericht schrijft de leiding van het ziekenhuis dat de besmetting niet heeft plaatsgevonden op de werkvloer. Er zouden ook geen patiënten betrokken zijn bij deze gevallen. ’s Lands Hospitaal heeft conform de COVID-19-protocollen, de nodige maatregelen getroffen.

Zo is de operatieafdeling ontruimd en gereinigd en zal de operatiekamer voor 48 uur niet operationeel zijn. Patiënten die gepland stonden voor een ingreep werden op de hoogte gebracht hiervan.