Noersalim tekent op de valreep voor uitgifte grond in Cultuurtuin

De inmiddels afgetreden minister Mike Noersalim heeft, als vervanger op Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, op de valreep gronduitgiftes in de Cultuurtuin goedgekeurd. Dat zou blijken uit toewijzingsbeschikkingen met namen van mensen, die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk grond ter plaatse.

Deze beschikkingen werden vrijdag massaal gedeeld via social media in Suriname. De terreinen zijn aan verschillende mensen afgegeven in twee weken tijd. Uit de gedeelde documenten is op te maken dat de percelen binnen een dag na de goedkeuring door minister Noersalim, door de hypotheekbewaarder zijn ingeschreven. Daarna is begonnen met ontbossingswerkzaamheden.

De kwestie viel op toen deze werkzaamheden, die ter plaatse werden uitgevoerd door een graafmachine, werden ontdekt (FOTO). Een groep natuurliefhebbers is donderdag in actie gekomen tegen deze dreigende ontbossing van de Cultuurtuin. Ze geven aan zich niet in de situatie te zullen berusten en een vinger aan de pols zullen houden in deze kwestie.

De Surinaamse nieuwssite Starnieuws publiceerde vrijdagavond namen van mensen, die een terrein toegewezen hebben gekregen. het zou gaan om: Romario Ronopawiro, Flores Caboelefodo, Michelle Karijodrono, Gabriëlle Sue-Ellen Zschuschen, Artie Ramamangal, Dave Woei, Shaquille van Zichem, Simone Zschuschen, Mae Comvalius, Stephany van Zichem, Shannon van Zichem en Chantal Budel.

De documenten zijn hier in te zien (PDF)