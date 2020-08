Medewerkers Mungra Medisch Centrum in Nickerie voeren actie

In Suriname hebben medewerkers van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie vanmorgen actie gevoerd. Het zou gaan om meer dan 500 medewerkers die volgens de eerste berichten volledig in staking gingen om 08.00u. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de reden voor de werkneerlegging is, dat gelden van de afgelopen maand juli nog niet helemaal zijn gestort.

Met uitzondering van de Spoedeisende Hulp zouden alle afdelingen lam gelegd zijn. De poorten zijn gesloten en burgers mogen het terrein niet betreden. Bondsvoorzitter Bryan Tjon Kie Sim is momenteel in gesprek met de directie van het Surinaamse ziekenhuis.

Vorige week voerde personeel van het RKZ ziekenhuis in Paramaribo ook een prikactie om waarschijnlijk dezelfde reden. Toen bleek dat het SZF om onduidelijke redenen geen betalingen had gedaan aan de ziekenhuizen. De directeur zei toen dat het zonder de storting vanuit SZF de ziekenhuizen niet zal lukken om salarissen uit te betalen.