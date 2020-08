Tweejarig meisje loopt geslachtsziekte op na poging misbruik

Vorige week vrijdag deed een oma aangifte van misbruik van haar tweejarig kleinkind. Dit nadat het meisje zou hebben geklaagd over pijn bij haar geslachtsdeel. De politie in Suriname heeft inmiddels bevestigd dat er getracht is het meisje te misbruiken.

De oma verklaarde vorige week dat zij het kindje, dat bij de grootouders woont, naar de dokter had gebracht omdat zij pijn had aan haar geslachtsdeel. De oma vermoedde dat de pijn kwam door huidirritatie. De pijn bleef aanhouden en de oma vond het vreemd.

Volgens de politie zou het slachtoffertje na die poging een geslachtsziekte hebben opgelopen. De opa kwam daarbij in beeld, maar de politie laat weten dat er nog geen aanhoudingen in deze zaak zijn verricht.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de jeugdpolitie.