Bejaarde man is 27ste coronadode en eerste deze maand

Een bejaarde man is de 27ste COVID-19 dode in Suriname. Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws is de man zaterdagavond overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Hij is daarmee de eerste dode van augustus. De teller van de officiële COVID-19 website van de overheid is nog niet bijgewerkt met dit overlijden.

Hoewel de 80-plussers heel weinig zijn vertegenwoordigd in het aantal positieven, zijn de mortaliteits- en absolute cijfers onder deze leeftijdsgroep veel hoger dan bij de andere groepen. Epidemioloog Radjesh Ori benadrukt dat het hier namelijk om een hoge leeftijd gaat.

Hij geeft aan dat overgewicht en chronische aandoeningen het risico ook verhogen en dat de kans op sterfte bij die personen veel hoger dan alle anderen.