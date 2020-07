Personeel St. Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis voert prikacties

In het St. Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis in Suriname worden vandaag van 07.00 uur tot 09.00 uur prikacties gevoerd door het personeel. De reden hiervoor is dat de salarissen en vakantiegelden van het personeel nog niet zijn overgemaakt.

Algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, Manodj Hindori, zegt tegen de Surinaamse nieuwsite Starnieuws dat het Staatsziekenfonds (SZF), om onduidelijke redenen, tot gisteren nog steeds geen betalingen had gedaan aan de ziekenhuizen.

Zonder de storting vanuit SZF gaat het de ziekenhuizen beslist niet lukken, om naast de salarissen ook nog vakantiegeld uitbetalen aan het personeel benadrukt Hindorie tegenover Starnieuws.

Hindori zegt tegen de nieuwssite het heel goed te begrijpen dat de nieuwe regering een lege schatkist heeft aangetroffen en dat er vele betaalverplichtingen open staan, die allemaal prioriteit hebben. Maar juist in deze tijd van de COVID-19 epidemie had hij verwacht dat er toch wel prioriteit zou worden gegeven aan de zorg.