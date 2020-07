Minister: Offervaardigheid naar medemens toe belangrijke boodschap Ied-ul-Adha

Morgen wordt Ied-ul-Adha oftewel het Offerfeest door moslims over de gehele wereld gevierd. Vanwege de Corona pandemie zal het offerfeest in vele andere landen, waaronder ook Suriname in beperkte mate worden gevierd. In Suriname is de dag een nationale vrije dag.

Volgens de Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, leert het offerfeest de mens, de gekregen gunsten van de Almachtige te delen met anderen, vooral de minderbedeelden. Daarnaast wil offervaardigheid ook zeggen, dat men bereid is hetgeen zij bezitten op te offeren en te schenken aan degenen die het niet zo breed hebben.

“Naast de financieel economische crisis, hebben wij ook te maken met een Covid-19 pandemie, die onze bevolking en onze economie nog zwaarder op de proef stelt. Ik grijp deze gelegenheid dan ook aan om samen met u geestelijke kracht te putten uit het Offerfeest en roep u op om de handen in elkaar te slaan en samen bij te dragen aan het bewerkstelligen van een ommekeer in de huidige situatie” aldus de minister.

Hij riep alle gelovigen op om de adviezen vanuit de religieuze organisaties en overheidsinstanties in verband met het ritueel van het slachten en verdeling van het vlees stipt op te volgen en conform het nieuwe normaal te laten plaatsvinden.