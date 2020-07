De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance, heeft vanmorgen haar deuren van het kantoor in Paramaribo gesloten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gedaan zou zijn nadat er een COVID-19 besmetting bij het bedrijf in Suriname zou zijn geconstateerd. Later meer.

