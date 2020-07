Met jachtgeweer gewapende straatrovers na achtervolging aangehouden

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag deze foto’s vrijgegeven van de 30-jarige Giovanni Y. en de 36-jarige Stefano N. De twee zijn op zondag 26 juli aangehouden door de politie en wel kort nadat zij een man beroofd hadden van zijn gouden halsketting.

De politie van het bureau Uitvlugt kreeg melding van een beroving gepleegd in de Sierpalmstraat. Twee criminelen hadden een man beroofd van zijn gouden halsketting waarna zij in een auto stapten en weg reden. Voorts dat de benadeelde de straatrovers achterna was gegaan in zijn voertuig.

Tijdens de achtervolging kwam de benadeelde een surveillance eenheid in een pro wagen tegen en vertelde de politieambtenaren wat er gaande was. De pro wagen bemanning reageerde op wat er gaande was en zette de achtervolging ook in.

De vluchtende criminelen reden op een bepaald moment een doodlopende weg in en konden worden aangehouden. In hun voertuig is aangetroffen en in beslag genomen een jachtgeweer met ingekorte loop compleet met patronen en een mes. De gestolen halsketting is terug gevonden en is inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.

De vluchtauto van de criminelen is ook in beslag genomen. Deze auto is voorzien van een valse kentekenplaat. Zowel Giovanni als Stefano zijn bekenden van de politie en van de justitie. Giovanni is op vrijdag 17 juli van dit jaar op vrije voeten gesteld.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is dit rovers duo door de politie van Uitvlugt in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.