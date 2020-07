Del Prado: ‘Ik ben niet uit het TV programma gehaald door de president’

De Surinaamse arts Ruben del Prado heeft dinsdagmorgen een gesprek gehad op het presidentieel paleis met de media-coördinator van de regering Alven Roosveld. Aanleiding hiervoor was het bericht, dat Del Prado maandag niet meer als gast mocht aanschuiven bij het programma M’Manten Taki.

In het programma zou ingegaan worden op de recent aangescherpte COVID-19 maatregelen in Suriname. Del Prado die als arts was uitgenodigd, meldde maandag echter op zijn Facebookpagina dat hij er ineens niet meer bij mocht zijn en dat de opdracht hiervoor zou zijn gekomen ‘van hogerhand’.

De hoofdredacteur van de Surinaamse nieuwssite Starnieuws, Nita Ramcharan, wijdde hier meteen een column aan waarin zij aangaf dat er sprake zou zijn van censuur. “Del Prado mocht niet in het programma, want dat schijnt niet te stroken met de opvattingen van Volksgezondheid” schreef Ramcharan.

Het censuur verhaal ging daarna een geheel eigen leven leiden op social media onder de kop ‘Ophef! censuur onder kabinet Santokhi?‘ De anti-regering reacties van de bekende nep Facebookaccounts waren niet mals.

Door alle ontstane commotie was er de noodzaak dit uit te praten. Del Prado werd dinsdagochtend uitgenodigd op het presidentieel paleis voor een gesprek. Na afloop noemde hij het een goede-, productieve- en vriendschapsbevorderende ontmoeting met Roosveld.

“Alven Roosveld en ik hebben het goed uitgesproken, als volwassenen, voor ons geliefd Suriname. In het gesprek is er geen naam genoemd van degene, die aan Roosveld de opdracht heeft gegeven om mij uit het televisie programma te halen. Ik heb er ook niet om gevraagd. Wat ik wel weet is dat het niet de president is geweest” aldus Del Prado.