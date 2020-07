Suriname mag rekenen op ondersteuning van IMF en IDB bij wederopbouw

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning legde afgelopen week contacten met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Beide organisaties feliciteerden de minister en maakten van de gelegenheid gebruik om hem te informeren dat hij op hun ondersteuning mag rekenen bij de wederopbouw van Suriname, meldt het ministerie in een persbericht.

Achaibersing maakte aan de vertegenwoordiger Alichi van het IMF kenbaar, dat hij met het IMF wil praten hoe van de aangeboden hulp het best gebruik gemaakt kan worden. De minister vertelde daarbij de grote lijnen van het Surinaams ontwikkelingsprogramma.

Op het ministerie van Financiën worden voorbereidingen getroffen tot hervatting van de relatie met het IMF. De samenwerking moet helpen om het macro-economische klimaat weer gezond te maken. Dat houdt onder meer in het werken naar een sluitende begroting, een beheersbare schuld, een realistische stabiele wisselkoers, en de wederopbouw van de monetaire reserve. Dat zal zodanig moeten gebeuren dat de crisis niet nog meer gaat drukken op de schouders van de sociaal zwakkeren.

Met President Moreno van de IDB en de lokale vertegenwoordiger Goncalves is eveneens contact geweest. In eerste instantie is ondersteuning besproken die gegeven kan worden tot beheersing van de COVID-19 pandemie in Suriname. Verder staat er op korte termijn een ontmoeting gepland ter bespreking van de lopende programma’s en de mogelijkheden voor verbetering en verdieping van de samenwerking met de IDB.