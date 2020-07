Jongedame (19) verhangt zich in kamer

De 19-jarige S.K. heeft zich zaterdagnacht verhangen in haar woning in het district Wanica. Zij woonde samen met haar moeder, twee zussen, zwager en neefje.

De jongedame in Suriname ging op een bepaald moment in haar kamer en deed de deur op slot. Middels een touw dat aan het dievenijzer was bevestigd heeft zij zich verhangen. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast.

De 19-jarige liet een briefje achter waarin zij had geschreven dat zij zich eenzaam voelde en hulp nodig had voor haar problemen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de familie.

Afgelopen donderdagavond sloeg ook al een 15-jarige jongen de hand aan zichzelf in het district Wanica. De tiener schoot zichzelf door het hoofd met een vuurwapen na een opdracht van een zelfmoordgame.

Praten over zelfdoding? Ga naar uw huisarts of bel* PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (* van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 15 uur)