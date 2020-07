‘Luchtvaartautoriteit CASAS obstakel bij certificering nieuwe SLM Boeing-777’

De Surinaamse luchtvaartautoriteit Civil Aviation & Safety Authority Suriname (CASAS) wordt door personeel van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) gezien als een obstakel, bij het certificeringsproces van de ‘nieuwe’ Boeing 777-200ER van de SLM. Dat zegt het bestuur van de personeelsbond in een WhatsApp bericht dat afgelopen weekend rond gestuurd werd.

Het toestel kwam in december 2019 aan in Suriname (foto). In eerste instantie zou het certificeringsproces eind maart af zijn maar COVID-19 gooide roet in het eten. De tweede streefdatum was de 3e week van juli, maar die is dus ook niet gehaald.

“CASAS zal ervoor zorgen dat ons mooie bedrijf nu failliet zal gaan” is ondermeer in het rondgestuurde Whats Appbericht te lezen. De personeelsbond heeft haar leden opgeroepen maandagochtend massaal bij het hoofdkantoor van SLM te zijn. Het personeel eist van de directie dat die uitgebreid aangeeft waarom de gehuurde Boeing nog steeds niet vliegt.

SLM directeur Radjesh Radjkoemar is zelf ook niet te spreken over CASAS, blijkens een uitgebreid gesprek dat hij had met de Surinaamse krant de Ware Tijd. “Ik moet die kist in de lucht krijgen, maar de essentie daarvan is waarschijnlijk nog niet doorgedrongen tot CASAS” aldus de directeur tegen de krant.

Radjkoemer zegt het niet te kunnen verkroppen dat de luchtvaartautoriteit van Suriname steeds weer een ander excuus heeft en vooral niet meewerkt dat de sinds vorig jaar geleasede Boeing-777 niet kan worden ingezet. Zo heeft CASAS afgelopen vrijdag op het laatste moment een evacuatie demonstratievlucht afgeblazen, met de mededeling dat de inspecteur die belast is met de vlucht ziek is. Alles was in gereedheid gebracht voor de vlucht.

