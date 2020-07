Minister Nurmohamed houdt eerste directiemeeting

Minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken heeft een productieve meeting gehad met zijn directie van de directoraten Civieltechnische Werken, Bouwkundige Werken en Dienstverlening en Openbaar Groen in Suriname.

Samen met het managementteam van de bewindsman is er een algemeen beeld geschetst over de verschillende diensten en knelpunten op het ministerie. In het kader van de implementatie van het ge√Įnitieerde Quick-scan project van de huidige regering, wordt het nodig geacht dat werken, leveringen en diensten verricht in opdracht van het ministerie worden doorgelicht.

Er zijn diverse werkafspraken gemaakt die binnen een bepaald termijn moeten zijn gerealiseerd.