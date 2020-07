‘Meer dan 40 auto’s van kabinet president voor weinig geld overgedragen’

Dat er computerspullen verdwenen zijn op het kabinet van de president, werd begin deze week bekend. Maar er schijnt meer aan de hand te zijn op het kabinet. Zo meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) dat zeker meer dan veertig auto’s van het kabinet van de president, voor een gering bedrag zijn overgedragen aan belangstellenden.

Eugène van der San, directeur op het kabinet van de president, zegt aan dWT dat er inderdaad een rush is ontstaan met betrekking tot het kopen van auto’s maar dat er hiervoor regels gelden. Een van de regels is dat er duidelijk moet worden vastgelegd wat er precies met de voertuigen is gebeurd.

En dat is nou precies niet het geval geweest. “Binnen de administratie hebben wij geen enkele informatie, terwijl in een beschikking de verkoop van het voertuig met bouwjaar en bedrag moet worden aangegeven” zegt hij tegen de krant.

Van der San heeft de Interne Controle ingeschakeld een onderzoek in te stellen. Indien nodig zal ook de Clad worden gevraagd onderzoek te doen aldus dWT.

Bovenstaande situatie lijkt sterk op de actie van ex-minister Parmessar. Hij kocht een VW Amarok voor het belachelijk lage bedrag van 20.000 SRD.