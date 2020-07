Dokter Vreden: Temperature guns veilig voor gebruik

De afgelopen dagen zijn berichten verschenen op vooral social media dat de zogenoemde temperature guns een risico zijn voor onze gezondheid. Tijdens de Covid-19 persconferentie in Suriname gaf dokter Stephen Vreden te kennen dat dit temperatuur opmetingsapparaat compleet veilig is in gebruik.

Vreden: “Ik vind het ontzettend jammer dat deze berichten rondgestuurd worden. Je maakt mensen onnodig ongerust. Iedereen heeft toegang tot internet en als je niet weet hoe zo een temperature gun werkt, kun je dat gemakkelijk opzoeken op het internet.” Volgens dokter Vreden is het ongehoord om te suggereren dat deze apparaten gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

De temperature gun zendt geen stralen naar het lichaam, het vangt slechts de warmtestraling vanuit het lichaam op. Vanuit die gun gaan er dus helemaal geen stralen naar het lichaam toe. “Maar van ons lichaam naar de gun. Het doet dus niets met ons gezondheidssysteem”, stelde hij de samenleving gerust.

Ook werd gesuggereerd dat het opmeten van de temperatuur bij de pols veiliger zou zijn. Ook dat zou volgens dokter Vreden niet op waarheid berusten. De pols is veel verder van het centraal lichaam, waardoor het minder betrouwbaar is om de temperatuur op die plek van het lichaam te meten. “Laat de temperatuur dus gerust meten aan het hoofd, het voorhoofd of de nek. Dat is perfect veilig.”