Politie geeft foto verdachte moordzaak 22-jarige vrouw vrij

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist deze foto vrijgegeven van één van de verdachten die is aangehouden, in verband met de moord op de 22-jarige Chenel van der Blok. Ook de namen van de twee verdachten, te weten Dwight P. en Orpheo F., zijn gepubliceerd.

De Surinaamse politie meldt verder dat het ontzielde lichaam van de 22-jarige in de middaguren van maandag 20 juli in haar woning is aangetroffen in het politie ressort Munder. Het slachtoffer woonde alleen. Haar ontzielde lichaam is door een familielid ontdekt, die op hetzelfde erf woonachtig is.

Haar ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met dit onderzoek.

Eerder werd bekend dat de korpsleiding niet te spreken is over het verspreiden van een filmpje dat is gemaakt op de plek, waar de jonge vrouw maandag dood werd aangetroffen te Munder.