Minister Ramdin ontvangt ambassadeurs van Brazilie, India en China

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in Suriname, is dinsdag begonnen met ontmoetingen met ambassadeurs van verschillende mogendheden. Ambassadeurs van Brazilie, India en China maakten dinsdag hun opwachting voor een kennismakingsbezoek.

Minister Ramdin dankte namens president Chandrikapersad Santokhi, de felicitaties die aan zijn adres zijn ontvangen. De relaties met al deze landen is een bijzondere en langdurige, welke de nieuwe regering wenst te continueren. Al deze landen hebben uitgebreide technische samenwerkingsprojecten die een substantiele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land.

Met alle diplomatieke vertegenwoordigers is diepgaand gesproken over de mogelijkheden van verbreding en verdieping van de bestaande Surinaamse relaties. Tegelijkertijd is van gedachten gewisseld over de knelpunten in de voortgang van reeds aangegane technische samenwerkingsprojecten. Hieromtrent zal binnen afzienbare tijd op technisch niveau vervolg consultaties worden

Minister Ramdin heeft de diplomatieke vertegenwoordigers uitgebreid geïnformeerd over de kern elementen van het buitenlands beleid, welke gebaseerd is op internationaal geaccepteerde beginselen van respect, democratie, mensenrechten en rechtstaat en de ontwikkelingsagenda en -belangen van Suriname. Het uiteindelijke doel van de buitenlandse politiek van Suriname is middels het aangaan van vriendschappelijke relaties investeringen en andersoortige vorm van samenwerking te realiseren die substantieel en effectief kunnen bijdragen aan vergroting van de verdiencapaciteit en werkgelegenheid in ons land.

Om dit doel te bereiken heeft de president besloten het mandaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit te breiden met International Business en Internationale Samenwerking. Ambassadeurs verwelkomden de nieuwe aanpak dat mede ertoe zal bijdragen dat de implementatie en coördinatie van de samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Ramdin zal in de komende weken gesprekken voeren met hier te lande geaccrediteerde ambassadeurs.