Tot nu toe 1,5 miljoen euro opgehaald door actie Nederland voor Suriname

De actie Nederland voor Suriname, waarbij in Nederland geld opgehaald wordt voor coronahulp in Suriname, heeft op dit moment al 1,5 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte Jörgen Raymann afgelopen vrijdag bekend.

“Dankjewel!! Iedereen die zo ruimhartig en onvoorwaardelijk gegeven heeft, namens het volk van Suriname en de hele crew: Bedankt!!” schreef Raymann op Instagram. Hij gaf ook aan dat de actie doorloopt tot en met 8 augustus 2020.

De hulp komt op het juiste moment. In Suriname is het aantal actieve besmettingen in korte tijd gestegen. Het totaal aantal besmettingen is ook de grens van 1.000 gepasseerd. Vandaag viel ook nog de 21ste coronadode.