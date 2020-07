100-jarige mevrouw Landveld gehuldigd door dc Nerkust

Dit weekend vierde mevrouw Rosalina Francina Landveld, oftewel ‘Ma Lina’ haar 100ste verjaardag. Uit handen van Districtscommissaris Mike Nerkust die de felicitaties namens president Santokhi heeft overgebracht, heeft Ma Lina de gebruikelijke enveloppe ontvangen (foto). Ze kreeg ook een prachtig bloemstuk namens de dc.

Mevrouw Landveld is geboren op 18 juli 1920 te Boven Suriname. Ze is het 10e kind uit een gezin van 11 kinderen. Haar broers en zusters zijn haar voorgegaan. Zij is nu de enige die over is van haar generatie.

Zelf is zij gezegend met 7 kinderen; twee meisjes en vijf jongens. Ma Lina heeft daarnaast 31 kleinkinderen, 35 achterkleinkinderen, 4 bet-achterkleinkinderen.

De familie is er bijzonder trots op dat Ma Lina met de zegen van de Almachtige de gezegende leeftijd van 100 jaar heeft bereikt en wenst Ma Lina meerdere jaren toe in goede gezondheid. De familie hoopt dat Ma Lina het record van oudste bewoner van Suriname kan verbreken.

Met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, werd het heugelijk feit in aanwezigheid van familie en vrienden herdacht op zaterdag 18 juli. Ook oud-president Bouterse was erbij:

Felicitaties van voormalige president Desi Bouterse , 100 jaar zijn geen 100 dagen en oma haar geheugen werkt nog fantastisch