49-jarige vrouw is 21ste COVID-19 dode in Suriname

Opnieuw is in Suriname een patiënt overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Het gaat om de 21ste coronadode in het land. Het slachtoffer is een 49-jarige vrouw die op de afdeling Intensive Care van het Wanica Ziekenhuis was opgenomen.

De teller op de officiële website van het Surinaamse COVID-19 managementteam is nog niet aangepast. Dat komt omdat de nieuwe regering onlangs besloten heeft, dat de teller maar 1 keer per dag en wel om 20.00u aangepast zal worden.

Het geval is echter bevestigd door de familie.