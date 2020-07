Scherende man vroeg in de ochtend overvallen door gewapende rovers

Een 41-jarige man is op zaterdagochtend 18 juli, omstreeks half vijf, door vier criminelen overvallen; terwijl hij bezig was te scheren in de garage buiten zijn woning. Het slachtoffer werd door een van de criminelen bedreigd met een vuist vuurwapen meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Nadat de criminelen de man gekneveld hadden drongen zij zijn huis binnen en namen daaruit onder andere een geldbedrag, zaktelefoons en een laptop weg. Nadat de criminelen vertrokken waren gelukte het de benadeelde zichzelf te bevrijden en om hulp te zoeken. Hij heeft geen noemenswaardige letsels opgelopen. Dit strafbaar feit vond plaats in het werk resort van de politie van het bureau Uitvlugt.

De Surinaamse politie adviseert: “Als het niet noodzakelijk is moet u niet in de vroege ochtend buiten de beschermende muren van uw huis activiteiten ontplooien zoals in het boven vermeld geval. Weet dat sommige criminelen zich gedragen als roofdieren op jacht naar een makkelijke prooi.”