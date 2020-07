Coronavirus eist 20ste dode in Suriname

Het coronavirus heeft nu 20 dodelijke slachtoffers geëist in Suriname. De 20ste dode is een 88-jarige man die vrijdagavond is overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW).

Eerder op de dag is ook een 80-jarige vrouw overleden in het RZW als gevolg van het gevreesde virus. De kersverse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft vrijdag tijdens de eerste persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam onder de nieuwe regering, het nieuwe beleid bekend gemaakt. Ramadhin zei ondermeer dat de focus bij aanpak van COVID-19 nu gericht zal zijn op bewustwording.

Ook zal de communicatie vanuit de officiële Surinaamse COVID-19 website aangepast worden. Zo zal de teller van het aantal besmettingen slechts 1 keer per dag worden ge-update en wel om 20.00u ’s avonds. Daarnaast zal er elke dag een situation report door de afdeling epidemiologie van het BOG worden uitgebracht.