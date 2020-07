Suriname noteert 19e coronadode

In Suriname is weer een persoon overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Dat blijkt uit een update van de officiële Surinaamse COVID-19 website. Volgens Starnieuws gaat het om een vrouw die behandeld werd in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Het is de 19e coronadode in het land.

Het aantal besmettingen is de afgelopen 24 uur sterk toegenomen. Gisteren werd een record van 79 besmettingen genoteerd. Het hoogste aantal ooit tot nu toe. Wat de achterliggende situatie rondom deze besmettingen is, is geheel onduidelijk.

Het Nationaal Covid-19 Managementteam heeft de afgelopen dagen niets van zich laten horen. Danielle Veira zou nog tot 16 juli de leiding hebben, maar het team heeft de afgelopen twee persconferenties op het laatste moment gecanceld.