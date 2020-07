VIDEO: Auto rijdt ambulance die kindje vervoerde aan in centrum Paramaribo

Een ambulance die met een hulpbehoevend kindje op weg was naar het ziekenhuis, is vrijdagavond in het centrum van Paramaribo aangereden door een personenwagen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de aanrijding rond 21.15u plaatsvond op de hoek van de Johan Adolf Pengel- en de Keizerstraat in Suriname.

Een andere ambulance is ingeschakeld om het kindje te vervoeren naar de Spoedeisende Hulp. De schade aan de voertuigen is aanzienlijk, zoals ook in de live video van Waterkant.Net hieronder te zien is:

Aanrijding hoek Johan Adolf Pengel/Keizerstraat. Auto en ambulance Posted by Waterkant.Net on Friday, 17 July 2020