Auto doorboort schutting na misgelopen inhaalmanoeuvre

Deze personenauto doorboorde vrijdagavond rond 21.30 een dradenschutting aan de Washingtonstraat in Suriname, nadat de bestuurder bij een inhaalmanoeuvre de controle over het stuur verloor.

De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij over de Washingtonstraat reed, komende vanuit de Napelstraat en gaande richting de Kwattaweg. Nabij de supermarkt haalde hij een voorrijder in. Bij het inhalen kwam er toen volgens hem plotseling een auto uit de New Yorkstraat op de Washingtonstraat gaande richting de Kwattaweg.

Naar zeggen van de bestuurder week hij uit om een aanrijding te voorkomen en verloor daarbij de controle over het stuur. De auto raakte toen van de weg, doorboorde een dradenschutting en kwam op een leegstaand perceel tot stilstand.

Het voertuig als de schutting raakten behoorlijk beschadigd. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.