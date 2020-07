Nederlandse politiek reageert positief op gekozen president Santokhi

Nederlandse politieke partijen in de Tweede kamer hebben positief gereageerd op het bericht dat VHP-leider Chan Santokhi maandag officieel door het Surinaamse parlement is gekozen tot president van Suriname. D66, CDA, CU, GroenLinks, PvdA, SP en DENK roepen het Nederlandse kabinet op om de banden met Suriname te herstellen.

Met de komst van Santokhi gaat de deur weer open zegt het CDA. De verkiezing van Satokhi tot president is het begin van een nieuw tijdperk voor Suriname aldus D66. En Groen Links zegt dat het tijd is om de banden weer te normaliseren nu Bouterse niet meer in beeld is.

Het installeren van ambassadeurs door beide landen is een eerste stap, vinden diverse kamerleden. Dit herstel van diplomatieke relaties met Nederland op ambassadeursniveau, is ook benoemd in het regeerakkoord 2020-2025 dat vanmorgen door de vier Surinaamse coalitieleiders is getekend.

Ook in Frankrijk is positief gereageerd op de verkiezing van Santokhi. De Franse president Emmanuel Macron, heeft maandag een felicitatieboodschap naar de gekozen president Santokhi gestuurd. Hij heeft daarin de hoop uitgesproken dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan de samenwerking tussen de buurlanden.