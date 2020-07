Suriname heeft een nieuwe president en vice-president gekozen

Vanmorgen, maandag 13 juli 2020, zijn in De Nationale Assemblée in Suriname de nieuwe president en vice-president van Suriname gekozen. De 61-jarige Chandrikapersad Santokhi is de nieuwe president van het land. De 59-jarige Ronnie Brunswijk de nieuwe vice-president. De verkiezing vond plaats tijdens een Buitengewone Openbare Vergadering van DNA.

Beiden werden verkozen bij enkele kandidaatstelling. De huidige president Bouterse feliciteerde de mannen en voegde eraan toe “Als U mij nodig heeft, weet U mij te vinden…”.

De officiële inauguratie van de president zal op donderdag 16 juli plaatsvinden. Vanwege de COVID-19 maatregelen is gekozen voor een buitenruimte en wel het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo.