Jongedame (18) verwondt man (50) in geslachtsdeel na molestatie

Een 18-jarige jongedame in Suriname heeft in het weekend een 50-jarige man met een scherp voorwerp verwond in zijn geslachtdeel nadat hij haar molesteerde. Het voorval vond plaats nabij de hoek van de Wilhelmina en de Hofstede Crull’laan.

Volgens de politie maakte de man er een gewoonte van om de jongedame te molesteren. Op de bewuste dag was dat weer het geval en ontstond er toen een vechtpartij, die uitmondde in een steekpartij. Daarbij verwondde de jongedame de man met een scherp voorwerp in zijn geslachtsdeel en zitvlak.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De sterke arm hield de jongedame ter plaatse aan. Een ambulance werd ingeschakeld om het slachtoffer voor medische behandeling af te vervoeren.

De man verkeert buiten levensgevaar. Het onderzoek van de politie duurt voort.