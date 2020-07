Politie Suriname start 20 juli weer met afnemen rijexamens

In Suriname zullen de rijexamens, die vanaf 16 maart 2020 wegens de COVID-19 pandemie waren stopgezet, op maandag 20 juli 2020 wederom van start gaan. Dat heeft het hoofd van de afdeling rijexamen van de Surinaamse politie bekend gemaakt.

Met uitzondering van het praktisch deel van het examen voor categorie C (vrachtwagen), zullen alle andere rijexamens worden afgenomen. De kandidaten die reeds een examendatum hadden, zullen in eerste instantie in de gelegenheid worden gesteld hun examens af te leggen.

De zogenaamde L.K. kandidaten zullen ook in de eerste fase van het opstarten in de gelegenheid worden gesteld om examens af te leggen. Dit allemaal uiteraard met in achtneming van de COVID-19 maatregelen.

Aan alle belangbebbenden wordt gevraagd gevolg te geven aan het dragen van mondkapjes, het ontsmetten van de handen en mogelijk het meten van de lichaamstemperatuur, alvorens de examenlocaties te betreden. Mensen die hoesten en/of koorts hebben zullen niet tot de locaties van de afdeling rijexamen worden toegelaten meldt het Korps Politie Suriname.