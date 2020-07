Grotendeels coronapatiënten in Suriname afkomstig uit werkende klasse

De meeste COVID-19 positief geteste persoenen kunnen worden gerelateerd aan een cluster en zijn van middelbare leeftijd. Tijdens de persconferentie van 8 juli presenteerde epidemioloog Radjesh Orie een overzicht van de statistieken in Suriname.

Zo is de grootste cluster van 28 procent gerelateerd aan mensen in de goudsector en mensen die spullen halen in bepaalde zaken. 25 procent zit in de cluster rondom de verkiezingen. Er komen nog steeds cases binnen die een link hebben met die groep. De derde grootste cluster van 24 procent bevindt zich binnen de goudmijnen van Rosebel en Newmonth en hun contractors. In het geval van Rosebel is het virus binnengebracht door iemand die uit Frans-Guyana kwam naar Suriname. Van een klein deel is nog niet in kaart gebracht bij welke cluster zij horen.

In Suriname zijn er meer mannen dan vrouwen besmet. Ook bevindt de grootste groep zich in de middelbare leeftijd en de werkende klasse. Orie geeft aan dat deze statistieken het gevolg zijn van de grote cluster van Iamgold. Er worden ook minder mensen van oudere leeftijd in het ziekenhuis opgenomen dan mensen van middelbare leeftijd. Maar procentueel sterven er wel meer oudere mensen aan de gevolgen van COVID-19. Orie zei dat ook binnen deze groep te late aanmelding voor medische zorg het meest voorkomt.

“Vooral in het oosten komt de boodschap niet aan. Men probeert het daar namelijk eerst op de traditionele manier. Het onderzoek van het epidemiologisch team wijst verder uit, dat de bron van de meeste infecties personen zijn die naar Frans-Guyana waren. Frans-Guyana heeft ruim 5000 cases nu. Dagelijks hebben zij tussen de 200 en 350 nieuwe gevallen. “De dreiging vanuit Frans-Guyana blijft dus groot”, liet Orie weten.

Donderdag zijn 29 personen positief bevonden en 21 genezen verklaard. De teller van het totaal aantal besmettingen in Suriname staat nu op 694. Het aantal actieve cases is momenteel 221.