Brunswijk verrast IC personeel ziekenhuis met 3 auto’s

De nieuwe voorzitter van het parlement van Suriname, Ronnie Brunswijk, werd vorige week positief getest op het coronavirus. Vandaag werd hij ontslagen uit het ’s Lands Hospitaal. Als dank voor de goede zorgen door het personeel van de Intensive Care (IC), heeft de ABOP topman hen verrast door 3 auto’s plus 5.000 SRD te verloten onder verpleegsters van de IC.

Op een foto die momenteel flink gedeeld wordt via social media en hierboven te zien is, zijn de gelukkigen met hun auto te zien op het terrein van ’s Lands. Het bericht is door een medewerker van het ziekenhuis bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

De medewerkers werden overrompeld door deze verrassing. Verpleegsters die geen auto hebben gewonnen, zouden elk 10.000 SRD hebben gekregen. Het zou daarbij gaan om vijf personen verneemt onze redactie.

Brunswijk plaatste zojuist ook deze video online:

Doro oso. Mi wan bedank alla sma nogmaals gi den geschenk, nanga gelukswensen. Mi de boen 💛💛 Posted by Ronnie Brunswijk on Monday, 6 July 2020