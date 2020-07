Repatrianten uit Nederland hoeven niet meer in overheidsquarantaine

Repatrianten die vanuit Nederland Suriname binnenkomen, zullen niet meer in overheidsquarantaine worden geplaatst. Ze zullen nog wel 14 dagen in thuisquarantaine moeten blijven. Dat heeft Cleopatra Jessurun, directeur Volksgezondheid, maandagmiddag bekendgemaakt tijdens de reguliere Covid-19-persconferentie.

Aanpassing van het quarantainebeleid van repatrianten uit Nederland is enerzijds gebaseerd op het testen van de bijkans duizend reeds teruggekeerde repatrianten naar Suriname. Anderzijds op de situatie in Nederland, waar de piek van de corona epidemie voorbij is.

Voor repatrianten uit Braziliƫ en Verenigde Staten blijft de overheidsquarantaine nog bestaan. Dit vanwege het feit dat de epidemie in die landen op dit moment stijgt en piekt. Reizigers uit die landen moeten zeven dagen in overheidsquarantaine en zeven dagen in thuisquarantaine, aldus Jessurun.