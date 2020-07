Totaal aantal corona besmettingen in Suriname boven de 600

Het totaal aantal personen dat sinds 14 maart dit jaar besmet is geraakt met het corona virus in Suriname, is vandaag gestegen boven de 600. Dat blijkt uit de cijfers van de officiƫle Surinaamse COVID-19 website.

Er zijn vandaag 10 besmettingen bijgekomen, waardoor het totaal aantal is gestegen naar 604. Hiervan zijn er momenteel 275 actief en meer dan de helft, namelijk 315, is genezen verklaard. Het virus heeft tot nu toe het leven gekost aan 14 mensen.

In totaal zijn nu 5 personen opgenomen op een Intensive Care Unit. 441 mensen zitten in quarantaine.