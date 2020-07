Drugsverslaafde zoon steekt eigen vader neer na woordenwisseling

De 25-jarige drugsverslaafde Nazario L. heeft zijn eigen 61-jarige vader afgelopen vrijdag thuis neergestoken. Dit incident heeft plaats gevonden op een woonadres in het werkressort van de politie van het bureau Latour, meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De vrouw van het slachtoffer gaf de politie te kennen, dat Nazario zijn vader vrijdagmorgen 3 juli met een mes had neergestoken na een woordenwisseling. Na de daad rende de 25-jarige man weg, met het mes in zijn bezit.

Nazario heeft zijn vader zodanig gestoken, in onder andere diens rug en borststreek, dat operatief ingrijpen noodzakelijk was. Het zou volgens de moeder niet de eerste keer zijn dat de druggebruikende Nazario zijn vader met een scherp voorwerp te lijf ging.

De zoon heeft zich dezelfde dag aangemeld bij de politie en is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het mes waarmee hij zijn vader neergestoken heeft is door de politie in beslag genomen.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het nader onderzoek in deze zaak, aldus de Surinaamse politie.