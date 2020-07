VIDEO: Drukte en chaotische toestanden bij uitreiking COVID-19 steunpakketten in Nickerie

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname is zaterdag gestart met de uitreiking van COVID-19 steunpakketten in het district Nickerie. Op vijf locaties konden mensen terecht voor het afhalen van de pakketten.

Net als in Paramaribo was er zaterdag in Nickerie op de eerste dag ook een drukte van jewelste en heerste er chaotische toestanden bij de locaties. De COVID-regels werden helemaal niet in acht genomen zoals in onderstaande video’s te zien is. Tussen 04.00u en 05.00u hadden tientallen mensen zich al verzameld bij de distrubitielocaties.

In Nieuw Nickerie werden de pakketten verstrekt op de Ramjanee school. Een bejaarde vrouw die al langer dan 10 uren in de rij stond voor een pakket, raakte in de middag bewusteloos. Zij werd met de ambulance vervoerd voor medische behandeling.

Hieronder een filmpje van de situatie op de Ramjanee school in Nieuw Nickerie:

Drukte en chaotische toestanden bij uitreiking COVID-19 steunpakketten in Nickerie. (C) Waterkant. Posted by Waterkant.Net on Saturday, 4 July 2020

goededagheb een klachtvandaag delen ze de covid steun pakketten uit via soc.zaken en BO.we hebben ons naam eerder via… Posted by Actionnieuws suriname on Saturday, 4 July 2020