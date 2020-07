Jarige NDP feliciteert degenen die verkiezingswinst hebben behaald

In Suriname vierde de Nationale Democratische Partij (NDP) zaterdag 4 juli haar 33ste verjaardag. In een persbericht feliciteert de partij degenen die een verkiezingswinst hebben behaald. “Wij accepteren onze plaats in de oppositie van waaruit een constructieve opstelling en zeker alle ondersteuning verwacht mag worden, indien het gaat om het national belang” aldus de NDP.

De NDP zegt verder haar verjaardag niet onder niet bepaald prettige omstandigheden te vieren. “We zitten als natie midden in een oorlog met het COVID-19 virus waarvan het einde nog niet in zicht is en moeten ook de gevoelige verkiezingsnederlaag zien te verwerken. Onder deze omstandigheden lijkt het daarom gepast om geen feest te vieren maar eerder te bezinnen.”

De Surinaamse partij brengt een woord van dank uit naar alle stonfoetoe’s die ondanks alles toch op hun partij gestemd hebben, vooral gelet op de zeer moeilijke economische omstandigheden in het land waaronder het volk gebukt moet gaan.

“Het ligt namelijk voor de hand dat de zittende regering hiervan verweten wordt, maar vergt inzicht om de ware oorzaken te begrijpen. De komende regering zal zondermeer met de uitdagingen die hiermee gepaard gaan geconfronteerd worden en dan zal al gauw blijken dat alleen met een nationale inspanning wij als land zullen overwinnen” aldus de partij van president Bouterse.

“In het bijzonder onze leden en sympathisanten wil ik namens de partijleiding van harte feliciteren met deze dag en vraag hen het hoofd zeker niet te laten hangen, maar deze dag te zien als een nieuwe kans om van de gemaakte fouten te leren en met vereende krachten onze partij verder voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen die wij ongetwijfeld op onze weg zullen tegen komen” aldus ondervoorzitter Ramon Abrahams.