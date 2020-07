VIDEO: Medisch COVID-19 team aangekomen in Suriname

Vrijdag is een team van intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog gearriveerd in Suriname. Bovenstaand filmpje van hun aankomst is online geplaatst door SU4Su. Dit team zal ondersteuning bieden bij COVID-zorg in Suriname meldt SU4SU. De coördinatie van dit project ligt in handen van Jeroen Schouten, intensivist van het Radboudumc.

Het team komt op verzoek van de Surinaamse Vereniging van Medische Specialisten (VMS) om niet alleen middelen maar ook kennis te sturen. Via de landelijke IC-vereniging is dit verzoek terecht gekomen bij de intensive care arts Jeroen Schouten.

Het team heeft in Nederland veel ervaring opgedaan in zowel het opbouwen van COVID-units als het verlenen van COVID-zorg en wil deze graag delen met de Surinaamse artsen. (video & tekst (c) SU4SU)

Om in Nederland geld in te zamelen, om Suriname te helpen in de strijd tegen COVID-19, zal er op woensdag 8 juli een speciaal programma via de Nederlandse televisie worden uitgezonden. Het gaat om een anderhalf uur durende live show bij de NPO, met verschillende artiesten. De presentatie is in handen van Humberto Tan en Jörgen Raymann: