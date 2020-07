Nederlandse medici komen Suriname vrijwillig helpen tegen corona

Zeven ervaren Nederlandse medici vertrekken vandaag vanaf Schiphol naar Suriname, om daar vrijwillig hun kennis en kunde in te zetten in de strijd tegen corona. Onder hen een deskundige infectiepreventie en intensivist, die in Nederland nog keihard hebben gewerkt tijdens de coronacrisis aldaar.

In totaal gaan 30 Nederlandse professionals de komende 3 maanden naar Suriname toe, in groepen van 5 tot 6 medici. De Nederlanders zullen de kennis, die ze in Nederland hebben opgedaan bij de bestrijding van het gevreesde virus, inzetten om Surinaamse medici te ondersteunen.

Afgelopen week waren er al enkele Nederlanders hiervoor naar Paramaribo vertrokken.