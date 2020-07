Berichtgeving Dagblad Suriname over ontslag korpschef Prade is vals

Het bericht gepubliceerd door Dagblad Suriname, dat korpschef Roberto Prade ontslag zou hebben genomen, berust niet op de waarheid. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zojuist in een persbericht.

“Het artikel, dat op donderdag 2 juli 2020 is verschenen in Dagblad Suriname, heeft voor veel beroering en onrust gezorgd in de gemeenschap. Zo hebben heel veel bezorgde burgers en personen binnen de media wereld gebeld met de afdeling PR-KPS om te vragen of het bericht juist was.

De burgers die gebeld hebben beseffen hoe belangrijk de rol van de korpschef is, als hoogste leidinggevende binnen de politie organisatie, als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid in Suriname.

Het korps hekelt deze manier van berichtgeving en wijst er ten overvloede op dat de organisatie beschikt over een afdeling PR-KPS waar ten alle tijden informatie kan worden ingewonnen over zaken het korps rakende. Het KPS ziet het artikel dan ook als een bewuste actie om haar korpschef Prade negatief te bespreken en wijst deze aanpak ten strengste af.

De Surinaamse politie meldt verder dat het de korpsleiding opgevallen is dat verslaggeefster Saskia Bandhan van het boven genoemde medium, zich meerdere malen schuldig heeft gemaakt aan soortgelijke valse berichtgevingen. Het KPS plaatst de ernstige kanttekeningen dat zij ervan uitgaat dat de verslaggeefster in kwestie zulk gedrag in het vervolg achterwege zal laten, aldus de Surinaamse politie.

Hieronder het artikel van Dagblad Suriname.