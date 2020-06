Speciale SU4SU inzamelingsshow op NPO voor strijd tegen COVID-19 in Suriname

Om geld in te zamelen, om Suriname te helpen in de strijd tegen COVID-19, zal er op woensdag 8 juli een speciaal programma via de Nederlandse televisie worden uitgezonden. Het gaat om een anderhalf uur durende live show bij de NPO, met verschillende artiesten. De presentatie is in handen van Humberto Tan en Jörgen Raymann.

De uitzending is bedoeld om geld in Nederland op te halen waarmee de hulporganisatie Surinamers voor Surinamers oftewel SU4SU belangrijke hulpmiddelen kan aanschaffen, die nodig zijn in de strijd tegen het coronavirus in Suriname.

In Suriname zijn in totaal 319 mensen positief getest op het coronavirus en zijn er inmiddels 9 mensen overleden. De medische voorzieningen, die nodig zijn voor de opvang en behandeling van COVID-19 besmette patiënten, zijn echter niet toereikend.

De Surinaamse organisatie SU4SU wil bijdragen aan het op peil brengen van deze voorzieningen in Suriname en doet een beroep op andere bedrijven om hun bijdrage te leveren, zodat dit virus samen bestreden kan worden.

Ook non-profit organisaties en particulieren kunnen meedoen door middel van het geven van donaties. Het NPO programma moet helpen om de financiële middelen binnen te halen.

