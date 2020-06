Vandaag beëdiging nieuwe leden en kiezen voorzitters Nationale Assemblée

Op deze stoelen van De Nationale Assemblée (DNA), het parlement van Suriname, komen vandaag de nieuwe DNA leden te zitten. Dit na enkele belangrijke bijeenkomsten, die in het parlement plaatsvinden in verband met de onlangs gehouden verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen werden de nieuwe leden voor de periode 2020 – 2025 gekozen.

Om 10.00 uur zullen de gekozen personen in een openbare bijeenkomst de eed of belofte afleggen in handen van de fungerend voorzitter en worden beëdigd. Deze voorzitter is de oudste persoon van DNA en wordt door de Surinaamse president Bouterse beëdigd als fungerend voorzitter. Het gaat om de 70-jarige Soewarto Moestadja (NDP).

Om 12.30 uur zal er een Buitengewone Openbare Vergadering (BOV) worden gehouden, waarin het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen personen zal plaatsvinden en hun eventuele toelating tot de Assemblée. Daarna volgt de sluiting van de huidige zittingsperiode van DNA en opening van de nieuwe zittingsperiode.

Een ander belangrijk onderdeel van deze dag is de verkiezing van de nieuwe voorzitter en vice-voorzitter van het parlement voor de zittingsperiode 2020 tot 2025. Na de verkiezing is er de de eedsaflegging door de gekozen voorzitters, waarna de nieuwe voorzitter voor de eerste keer DNA zal toespreken.