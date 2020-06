Social Caring Organization Suriname verstrekt wederom 100 noodpakketten

Na de total lockdown hebben veel mensen in Suriname het extra moeilijk en zijn diverse burgers en organisaties initiatieven opgestart om behoeftigen te helpen. Zo ook de Social Caring Organization Suriname (SCOS). Afgelopen weekend hebben zij wederom 100 noodpakketten verstrekt aan sociaal zwakkeren in verschillende districten.

Op 26 juni had SCOS alle middelen binnen en moesten zij van start gaan met het verpakken. Elk van de pakketjes hadden deze keer de volgende items: 10 kg rijst, 2 kg aardappelen, 1 kg blom, 1 kg gele erwten, 2 blikjes knakworst, 2 blikjes sardien, 2 flesjes olie van 1L en 1 pakje thee.

Om de distributie zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen had de organisatie haar leden ingedeeld in 6 groepen. Dit maakte het mogelijk dat ongeveer 85% van de pakketten op de eerste dag al bezorgd waren. Los van Paramaribo en Wanica is de groep verder ook naar Saramacca, Commewijne, Para en helemaal naar Brokopondo geweest. SCOS probeert dus landelijk sociaal zwakkeren ter hulp te schieten.

“Na 3 dagen zwaar werk verricht te hebben, kunnen wij nu uiteindelijk met alle rust de voorbereidingen treffen voor het volgend project. Na blije gezichten en tranende ogen te zien, mogen wij concluderen dat ook dit project succesvol afgelopen is. Ons dank gaat uit naar een ieder die op welke wijze dan ook een wezenlijke bijdrage heeft gelevers bij het tot stand koming van dit project, in het bijzonder: mevrouw Kavita, Guru Rotishop en de leden”.

SCOS doet een oproep aan alle Surinamers om de sociaal zwakkeren in deze moeilijke coronacrisis bij te staan. Indien u een donatie wenst te doen, kunt u altijd een prive berichtje voor de organisatie sturen via de Facebookpagina. Hieronder meer foto’s van de verstrekking:

