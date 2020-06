22-jarige man aangehouden en opgesloten voor gekwalificeerde diefstal

De politie in Suriname heeft afgelopen donderdag de 22-jarige Herman R. aangehouden, die wordt verdacht van gekwalificeerde diefstal. In de maand mei van dit lopend jaar hebben benadeelden aangiften gedaan bij de politie van Kwatta. Uit twee verschillende panden zijn televisie toestellen en andere spullen weggenomen.

Op grond van feiten en omstandigheden kwam Herman als verdachte in beeld. Hij is op donderdag 25 juni door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) opgespoord en aangehouden. De verdachte is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De gestolen goederen zijn nog niet terug gevonden. Er is een voertuig in beslag genomen. Dat voertuig moet door Herman zijn gebruikt om de gestolen goederen te transporteren.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze strafzaak, meldt het Korps Politie Suriname.