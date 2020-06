‘Meer structuur in digitaal COVID-19 tijdperk met lancering bestel.sr’

In Suriname is onlangs de website ‘Bestel.sr’ gelanceerd. Via dit platform zien consumenten in een oogopslag welke producten aan huis geleverd worden in hun district. Hiermee creëerden de initiatiefnemers een platform waar vraag en aanbod tussen online leverancier en consument op een centrale plek bij elkaar gebracht worden.

Door de verschillende COVID-19 maatregelen zijn veel bedrijven ertoe overgegaan hun diensten en producten aan huis te leveren, maar daarbij ontbrak het aan overzicht voor de consumenten.

Bestel.sr speelt hierop in en biedt een overzicht van de leveringsdiensten die geboden worden door bedrijven per district. Deze bedrijven kunnen zich gratis registreren op het platform. De website wordt dagelijks aangevuld met nieuwe online leveranciers.

Inmiddels worden er gesprekken gevoerd met verschillende leveranciers om na te gaan hoe hun bestelproces te automatiseren via het platform. Zodoende trachten de initiatiefnemers Namidi N.V en H. van den Boomen, de gemeenschap nog beter van dienst te zijn.