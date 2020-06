Dronken bestuurder rijdt elektriciteitsmast kapot tijdens avondklok

Zondagavond was het weer raak tijdens de avondklok. De bestuurder van deze personenauto reed rond 22.00u een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Henarweg kapot. Hij verkeerde onder invloed van alcohol.

Volgens buurtbewoners reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg. Op een gegeven moment verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen de mast. Door de slag brak de mast in tweeën.

De auto raakte zwaar beschadigd, maar er raakte niemand gewond. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.

Hangende het onderzoek is de auto in beslag genomen door de politie. Technici van de EBS waren snel op de locatie om de aangerichte schade te herstellen.